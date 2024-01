Lotteria Italia, in Bergamasca venduti oltre 90 mila biglietti. Sabato sera l’estrazione

Conto alla rovescia per la Lotteria Italia 2023. Sabato sera, 6 gennaio, si terrà infatti l’estrazione dei biglietti vincenti durante la trasmissione di RaiUno «Affari Tuoi». Il primo premio, come di consueto, sarà quello da 5 milioni di euro, mentre gli altri cosiddetti di prima categoria (solitamente tutti di importo superiore al milione di euro) saranno stabiliti qualche ora prima dell’estrazione. In questa edizione sono stati venduti in totale 6.703.526 biglietti. Lo rende noto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.