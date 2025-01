Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni nel Lodigiano. A Osio Sopra un biglietto da 50mila euro

È festa grande a Somaglia, in provincia di Lodi, il paesino dove è stato vinto il primo premio della Lotteria Italia 2024. I cinque milioni di euro sono andati al biglietto T 173756 venduto proprio nel piccolo centro del Lodigiano da poco meno di quattromila residenti. Per la seconda volta consecutiva la Lombardia si conferma la regione più fortunata d’Italia, dopo il successo dell’anno scorso a Milano.

Il secondo premio di quest’anno, da 2 milioni di euro, è andato a Pesaro (biglietto T 378442), il terzo da 2 milioni a Palermo (biglietto G 330068), il quarto da 1,5 milioni a Torino (biglietto G 173817) e il quinto da 1 milione a Dolo, in provincia di Venezia (biglietto S 185025).

Sono stati oltre 8,6 milioni i biglietti della Lotteria Italia venduti per l’edizione 2024-2025. Si tratta di un dato in crescita del +28% rispetto alla precedente edizione della più importante lotteria del nostro Paese Il sogno di centrare il jackpot della Lotteria Italia fa sempre breccia nel cuore degli italiani. Anche quest’anno, infatti, i dati relativi alle vendite dei biglietti hanno fatto registrare un ulteriore incremento del 29%, con 8,6 milioni di tagliandi staccati a fronte dei 6,7 dello scorso anno. Sul piano regionale aumentano del 41% le vendite dei biglietti in Lombardia. Sono stati oltre 8,6 milioni i biglietti della Lotteria Italia venduti per l’edizione 2024-2025. Si tratta di un dato in crescita del +28% rispetto alla precedente edizione della più importante lotteria del nostro Paese.

Dalla rilevazione elaborata dalla Direzione Giochi dell’Agenzia delle dogane e monopoli, il Lazio risulta essere la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti con circa 1,6 milioni di tagliandi. Segue la Lombardia con 1,3 milioni.

Tra le provincie – segnala Agimeg – comanda Roma con 1,2 milioni di biglietti venduti. Sul podio anche Milano con 583 mila e Napoli con 463 mila. Da ricordare gli oltre 216 mila tagliandi acquistati online. A Bergamo venduti 119.020 biglietti.

280 premi totali per un importo complessivo di 21 milioni di euro

Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita ha stabilito di attribuire 280 premi totali per un importo complessivo di 21 milioni di euro.

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto Serie T 173756 venduto a Somaglia, in provincia di Lodi

PREMI DI PRIMA CATEGORIA

1° Premio € 5.000.000

2° Premio € 2.500.000

3° Premio € 2.000.000

4° Premio € 1.500.000

5° Premio € 1.000.000

PREMI DI SECONDA CATEGORIA

N° 25 premi da € 100.000



PREMI DI TERZA CATEGORIA

N° 50 premi da € 50.000. In questa categoria è stato estratto il biglietto Q 144614 venduto a Osio Sopra.

PREMI DI QUARTA CATEGORIA

N° 200 premi da € 20.000

Lodi festeggia, fortunate Pesaro, Palermo, Torino e Venezia

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va quindi al biglietto Serie T 173756 venduto a Somaglia, in provincia di Lodi.Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie T 378442 venduto a Pesaro.

Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie G 330068 venduto a Palermo. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando G 173817 venduto a Torino e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando S 185025 venduto a Dolo, in provincia di Venezia.

T173756 SOMAGLIA (LO) DA 5 MILIONI DI EURO

T378442 PESARO DA 2,5 MILIONI DI EURO

G330068 PALERMO DA 2 MILIONI DI EURO

G173817 TORINO DA 1,5 MILIONI DI EURO

S185025 DOLO (VE) DA 1 MILIONE DI EURO

Con la vittoria di questa sera, la Lombardia - come riferisce l’agenzia specializzata Agimeg - scavalca la Campania, e si attesta al secondo posto delle regioni più fortunate, con 5 premi da 5 milioni di euro conquistati dal 2000 in poi. In testa c’è sempre il Lazio con 8 jackpot in cassa. Quest’anno sono stati assegnati in totale 280 premi, con la novità di 50 biglietti di terza categoria da 50 mila euro. Gli altri sono 25 premi da 100 mila euro e 200 da 20 mila.Si trattò dell’unico caso nella storia della Lotteria. I premi di quarta categoria saranno 200 del valore di 20 mila euro ciascuno. Pertanto, il numero complessivo dei premi passa da 210 a 280. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 170 mila 500 euro. L’elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito www.adm.gov.it.

Caccia al fortunato

Inevitabile è già partita la caccia al vincitore o alla vincitrice del jackpot milionario assegnato durante la trasmissione di Rai1 Affari Tuoì. Non è escluso però che a incassare i 5 milioni possa essere stato un turista o un pendolare, visto che proprio a Somaglia, lungo l’autostrada del Sole, c’è un autogrill, posto ritenuto solitamente dai giocatori «luogo fortunato» per tentare la sorte.