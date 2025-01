Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni nel Lodigiano

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto Serie T 173756 venduto a Somaglia, in provincia di Lodi. Dopo mezzanotte l’estrazione tanto attesa nella puntata speciale della trasmissione Rai «Affari Tuoi», durante la quale sono stati estratti i biglietti vincenti assegnati ai relativi montepremi.

Il sogno di centrare il jackpot della Lotteria Italia fa sempre breccia nel cuore degli italiani. Anche quest’anno, infatti, i dati relativi alle vendite dei biglietti hanno fatto registrare un ulteriore incremento del 29%, con 8,6 milioni di tagliandi staccati a fronte dei 6,7 dello scorso anno. Sul piano regionale aumentano del 41% le vendite dei biglietti in Lombardia. Sono stati oltre 8,6 milioni i biglietti della Lotteria Italia venduti per l’edizione 2024-2025. Si tratta di un dato in crescita del +28% rispetto alla precedente edizione della più importante lotteria del nostro Paese.