È l’estate infinita. Sono giornate assolate, più estive che autunnali. I parchi sono vissuti come nella più calda delle stagioni, alla Trucca c’è un discreto viavai nonostante sia lunedì: c’è chi ha organizzato un picnic, chi fa una passeggiata con il cane o si tiene in movimento, percorrendo tutto l’anello del parco. Complice il meteo favorevolissimo . Anche a Bergamo sono giorni di caldo anomalo , la classica ottobrata (a quanto pare, non più solo romana) si è estesa a tutta Italia, senza differenze tra Nord e Sud.

La temperatura a 27°C

Lunedì 3 ottobre in città la colonnina ha toccato i 27 gradi, ma nei giorni scorsi si sono sfiorati anche i 28, 29 gradi, «siamo sei-otto gradi sopra la media di stagione sia in pianura sia in montagna» spiega Davide Sironi, meteorologo di 3BMeteo. Temperature più da «fine agosto che da ottobre». «Se consideriamo il periodo storico 1981-2010 – commenta Sironi –, la media della prima decade di ottobre a Bergamo è in genere di 12 gradi per le minime e di 21 per le massime». Le temperature alte di queste ore sono quindi anomale, ma «non da record». «Nel 2018 e anche nel 1997 si erano raggiunti i 30 gradi» specifica il meteorologo. Fatto sta che, con giornate così, in giro per la città è un po’ come se fosse piena estate: al bando (almeno nelle ore pomeridiane) giacche e giubbini di stagione, largo ancora a t-shirt, mezze maniche, bermuda e sandali che stridono un po’ con le vetrine autunnali e i ritmi ormai decisamente post vacanzieri.