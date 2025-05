Luca Percassi un anno dopo Dublino: «La notte magica dell’Atalanta». L’intervista su «L’Eco»

È già passato un anno dalla magica notte di Dublino. La notte che ha riscritto la geografia del calcio europeo, mettendo per una volta l’Atalanta al centro. È la notte della vittoria dell’Europa League, in finale contro il Bayer Leverkusen.

Luca Percassi, un anno dalla notte di Dublino.

«Pensare a cosa abbiamo vissuto è veramente una grande emozione. Per tutto il popolo atalantino e per tutti noi, per chi l’ha vissuta in diretta e chi da casa. È la notte magica dell’Atalanta, della sua storia».