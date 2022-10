Luce, natura e innovazione: Confindustria cambia il volto di due piazze-simbolo di Bergamo

Comune di Bergamo, Confindustria Bergamo e GAMeC hanno presentato i progetti e i designer vincitori del contest per l’allestimento di piazza della Libertà, in città, e della piazza antistante la nuova sede di Confindustria, al Kilometro Rosso. I progetti sono interamente sostenuti da Confindustria Bergamo, nell’ambito delle iniziative per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. L’installazione di piazza Libertà sarà inaugurata il prossimo gennaio in concomitanza con l’apertura delle celebrazioni per il 2023. L’allestimento della piazza al Kilometro Rosso, che a differenza di quello cittadino sarà permanente, è invece previsto in giugno.