L’ultimo viaggio di Dante Goffetti: addio al «pendolare militante»

Rispondeva sempre dal telefono (fisso) del suo ufficio milanese. Con garbo e puntiglio, una miniera di dati. Del resto, di formazione sociologica, la ricerca statistica era il suo campo di lavoro. Dante Goffetti è stato un «pendolare militante», tra i fondatori del Comitato pendolari bergamaschi, che si è sciolto nel 2023 dopo quasi 30 anni di attività. Origini mantovane, bergamasco d’adozione, aveva iniziato a viaggiare in treno da Bergamo a Milano nel 1998, e da subito si era battuto per il potenziamento del trasporto su ferro. Si è spento giovedì 7 marzo, a 75 anni, portato via da una brutta malattia. Non parlava della sua salute, lottava per la sanità pubblica.