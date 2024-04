Luna park blindato contro i «maranza»

«Ci sarà un collegamento diretto con le forze dell’ordine – spiega uno dei responsabili del Luna park, Armando Piccaluga – e le Volanti della questura gireranno nella zona. Le nostre guardie controlleranno tutte le persone all’ingresso e all’interno dell’area delle giostre sarà vietato entrare con bottiglie e veicoli»

«Ci teniamo molto alla sicurezza – precisa Piccaluga – e vogliamo evitare spiacevoli episodi come quelli dello scorso anno e persone che importunano i cittadini. La sicurezza è da sempre la nostra priorità ed è per questo che abbiamo implementato le misure per garantire il divertimento: qui vengono tante famiglie e vogliamo che siano spensierate, senza paure». E proprio per far divertire il più possibile le famiglie (ma anche i giovani), i responsabili hanno anche pensato a una serie di scontistiche. «La sera dell’inaugurazione (domani, ndr) – spiega Piccaluga – distribuiremo circa 5mila blocchetti, ognuno dei quali avrà all’interno 50 biglietti con lo sconto di 1 euro per ogni singola giostra. Biglietti omaggio che regaleremo ai primi che entreranno e si potranno utilizzare per tutto il periodo del Luna park. Inoltre abbiamo una serie di blocchetti scontati che consegneremo al Comune da distribuire alle famiglie più bisognose: sono circa 12mila e all’interno di ciascuno ci sono circa 40 biglietti, con i quali si può pagare ogni attrazione al 50%». Quest’anno le attrazioni saranno una settantina, gestite da circa 600 giostrai, e tra le novità c’è: la saltamontes (giostra che va su e giù) e il pendolo frontale (che fa un giro totale fino ad un’altezza di 22 metri). «Il primo mercoledì vogliamo organizzare una festa per i bambini - sottolinea Piccaluga - e ne organizzeremo una anche per le persone disabili. Speriamo che i bergamaschi rispondano numerosi». Il Luna park sarà aperto fino al 19 maggio nei giorni feriali dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.30 a mezzanotte, nei festivi dalle 16 alle 24.