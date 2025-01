L’Università di Bergamo apre le porte: in mostra corsi e spazi

L’Università degli studi di Bergamo invita i suoi futuri studenti a esplorare corsi, aule e servizi in occasione dell’Open day 2025 dedicato alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico per poter poi orientarsi nella scelta con tutte le informazioni necessarie. Sabato 18 gennaio, dalle 8,30 alle 16, nella sede di via dei Caniana, 2 a Bergamo sarà possibile conoscere l’offerta formativa e le opportunità che l’ateneo ha da offrire attraverso presentazioni dei corsi di studio e incontri con docenti e studenti. Il programma prevede anche la visita degli spazi universitari del campus economico-giuridico.