L’Università di Bergamo ospita Marta Cartabia per l’inaugurazione dei corsi giuridici

Una mattinata speciale all’Università di Bergamo, martedì 24 settembre. Alle 10,30, nell’aula Galeotti della sede di via dei Caniana, l’inaugurazione dei corsi giuridici per l’anno accademico 2024-2025 con una ospite di grande prestigio: la professoressa Marta Cartabia, ordinaria di diritto costituzionale all’Università Bocconi e Presidente emerita della Corte costituzionale, che terrà la lectio «Nelle forme e nei limiti della Costituzione». Una lezione destinata agli studenti del primo anno di giurisprudenza e diritto, aperta al pubblico fino all’esaurimento dei posti disponibili in aula.