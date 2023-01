Malore nel bosco, architetto e fotografo di Bergamo muore nel Comasco

Grande appassionato di fotografia, ieri Moris Lorenzi, 56 anni, noto architetto e fotografo di Bergamo , conosciuto per la sua intensa collaborazione anche con l’Università di Bergamo, in particolare con il Centro studi Lelio Pagani, aveva scelto i boschi di Monguzzo, nel Comasco, per realizzare i suoi scatti. Un malore improvviso se l’è portato via mentre stava facendo una camminata alla ricerca di scorci da fotografare, nei pressi del lago di Alserio.