Malpensata, scatta la bonifica nel piazzale: via 200 posti auto

Si andranno a rimuovere 7 tonnellate di terra inquinata, a rimettere terra «buona» e a realizzare l’ampliamento del parco della Malpensata. È pronta a partire la bonifica del terreno risultato inquinato, operazioni che spazzeranno via i 200 posti auto nelle strisce «blu». La sosta nello storico piazzale sarà così più che dimezzata, una modifica non legata al cantiere, ma un nuovo disegno dell’area stretta tra via Carnovali e Don Bosco. Il progetto (contenuto nel Pgt, se ne parlava già con la Giunta Tentorio) prevede infatti che metà del piazzale, 4.600 metri quadri in continuità con il nuovo palazzetto polifunzionale, siano trasformati in parco, mentre la restante parte (dove c’è l’edicola) resti pavimentata, con circa un centinaio di posti dedicati alla sosta «blu».