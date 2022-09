Malpensata, uomo tratto in salvo dal 5° piano con l’autoscala

Mezzi di soccorso, strada chiusa per quasi un’ora e un uomo trasportato dal quinto piano di un condominio a terra con l’autoscala dei Vigili del fuoco, e poi in ospedale. È successo sabato sera nel quartiere Malpensata, in via Carnovali dalle 18,40. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Bergamo e un’automedica.