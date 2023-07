Maltempo, i danni per la Bergamasca salgono a 6,7 milioni di euro

Ad oggi (27 luglio) ammontano a 6,7 milioni di euro i danni da maltempo segnalati dagli enti della provincia di Bergamo. L’aggiornamento è arrivato nel pomeriggio dall’assessore regionale alla Protezione civile e Sicurezza, Romano La Russa. A livello regionale, spiega, «i danni segnalati per il maltempo da parte di 117 enti hanno già superato i 168 milioni di euro, di cui 77,3 per il comparto pubblico e 91,4 per il comparto privato, nonostante manchino ancora le quantificazioni di numerosi Comuni, tra i quali la città di Milano e i centri dell’hinterland, tra i più duramente colpiti dalla grandinata di due giorni fa, che indubbiamente incideranno in modo significativo facendo lievitare l’entità dei danni».