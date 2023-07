La strada ora è aperta. In tempi record l’alta Val Brembana liberata dalla frana - Video

È stata riaperta in tempi record la strada provinciale che collega Moio de’ Calvi con Fondra, in alta Val Brembana, interrotta dalla sera di lunedì 24 luglio per due grosse frane che hanno scaricato oltre mille metri cubi di materiale.

Dopo il lavoro incessante della Provincia durante la notte di lunedì e per tutta la giornata di martedì, la riapertura totale al traffico è avvenuta verso le 19. Dalle 9 di martedì fino alle 19 si è invece viaggiato a senso unico alternato regolato dai movieri lungo circa due chilometri di strada e solo con finestre di apertura di 30-40 minuti per consentire la pulizia della strada stessa. Dalla sera di martedì il via libera.

La strada chiusa: in campo anche il Soccorso alpino In campo anche i tecnici della VI Orobica del Soccorso alpino che sono stati allertati poco dopo mezzanotte per l’assistenza nella zona, a supporto della gestione della viabilità, in seguito agli smottamenti che hanno interessato la strada di collegamento verso Branzi, Foppolo, Valleve e Carona. Non appena la strada è stata riaperta, le squadre del Soccorso alpino hanno portato sul posto i mezzi di servizio allestiti per l’assistenza sanitaria.