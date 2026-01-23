Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 23 Gennaio 2026

Maltrattamenti e continue violenze sulla moglie e il figlio, poi l’abbandono in un bar. Arrestato un uomo a Bergamo

IL CASO. La polizia ha arrestato un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti della moglie e del figlio minore.

Redazione Web
Redazione Web
Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia scoperto a Bergamo
Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia scoperto a Bergamo

La misura cautelare è stata emessa a seguito di una delicata vicenda che ha avuto inizio lo scorso 8 gennaio quando la donna, giunta a Bergamo insieme al marito, è stata deliberatamente abbandonata all’interno di un bar, rimanendo sola con il figlio minore in una città a lei del tutta sconosciuta, priva di punti di riferimento e di qualsiasi forma di supporto.
La vittima si è rivolta alla Questura di Bergamo, denunciando di essere sottoposta, unitamente al figlio, a sistematiche violenze, aggressioni e vessazioni da parte del marito.

A seguito della segnalazione, la sezione specializzata «Reati contro la persona» della Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha immediatamente attivato la procedura del cosiddetto «Codice Rosso», avviando le indagini e predisponendo le idonee misure a tutela della vittima che è stata collocata in una struttura protetta per garantirle sicurezza ed assistenza.

Aggressioni fisiche e continue vessazioni

I successivi approfondimenti investigativi condotti dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone, coordinati dalla task force di magistrati appartenenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, hanno consentito di ricostruire una serie di episodi di maltrattamenti, lesioni e violenze sessuali commessi dall’uomo nei confronti della moglie e del loro figlio minore, consistenti in aggressioni fisiche e continue vessazioni.

Le dichiarazioni della donna, insieme alle indagini effettuate, hanno determinato la custodia cautelare in carcere del marito, eseguita dalla Squadra Mobile di Bergamo che hanno individuato l’uomo e l’hanno trasferito in carcere, in via Gleno.

«Importante segnalare i casi di maltrattamento»

La Polizia di Stato invita i cittadini ad utilizzare l’App «Youpol» che permette di inviare segnalazioni, anche anonime, per comunicare episodi di maltrattamento, violenze di genere, bullismo e revenge porn.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Crotone
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
famiglia
Questioni sociali (generico)
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Polizia di Stato
Questura di Bergamo
Squadra Mobile