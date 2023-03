Maltrattamenti sulle donne, una denuncia al giorno. L’anno scorso 457 notizie di reato

I numeri parlano chiaro: le violenze sulle donne sono in aumento. In tutto il 2022 a Bergamo e provincia le notizie di reato inviate da tutte le forze dell’ordine bergamasche all’autorità giudiziaria per il solo reato di maltrattamento sono state ben 457, in media più di una al giorno e in aumento di ben 50 rispetto al 2021 in valore assoluto (quando erano state 407) e con una percentuale del 12% in più. E i dati di inizio 2023 sono tutt’altro che confortanti, con già 57 notizie di reato in soli due mesi (dal 1° gennaio al 25 febbraio). Di qui l’impegno dei centri antiviolenza bergamaschi nella formazione e nell’informazione.