Mamma in strada con due bimbi affamati, gli agenti della Volante comprano il cibo

L’hanno vista aggirarsi spaesata in via Gavazzeni mercoledì mattina. In braccio aveva il figlioletto di due anni, nel passeggino la figlia di appena due mesi. Gli agenti della Volante della questura hanno immediatamente capito che c’era qualcosa che non andava, che la signora - una nigeriana trentunenne - aveva bisogno di aiuto, anche se non lo stava esplicitamente chiedendo. I poliziotti che bazzicano la strada hanno un fiuto speciale, in un attimo riescono a leggere certe situazioni. Così, i due agenti della pattuglia hanno fermato l’auto, sono scesi e hanno chiesto. La donna, regolare in Italia, ha cominciato a raccontare la sua storia di emarginazione e indigenza. Ha spiegato che aveva preso il traghetto dalla Sardegna per fuggire dalla città dove abitava perché non ce la faceva più a campare, a dare da mangiare ai suoi figli. Poi, una volta in continente, è salita su un treno in cerca di fortuna. Non si sa perché abbia scelto Bergamo. Nella nostra città pare non abbia alcun aggancio (il compagno vive a Torino). Cercava lavoro, uno stipendio e un destino più dignitoso.