Mancano 66 medici di base, un nuovo bando per trovarli

AAA nuovi medici di base cercansi. La «caccia» riparte, secondo una mappa dai contorni noti ma con numeri che sono in riduzione. Mercoledì 22 marzo sul Burl – la «gazzetta ufficiale» di Regione Lombardia – è stato infatti pubblicato il nuovo bando per gli «ambiti territoriali carenti di assistenza primaria», in sostanza le porzioni di territorio per cui si cercano medici di base. Sono 66 i posti scoperti e dunque messi a bando, mentre nel precedente concorso (ogni anno ce ne sono tre, generalmente a marzo, in estate e verso l’autunno) erano 94: il trend è appunto in discesa perché il precedente bando di settembre aveva raccolto la risposta – con successiva presa d’incarico da dicembre – di oltre quaranta giovani medici, in gran parte «corsisti» del corso triennale di formazione specifica in Medicina generale.