Matteo, per sempre nel cuore degli amici: «È stato e sarà d’ispirazione per tutti noi»

Saranno celebrati nel pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale della Ramera i funerali del venticinquenne Matteo Carminati, che ha perso la vita lunedì pomeriggio in una tragica caduta ai piedi del Timogno, nel territorio del comune di Ardesio , dove è precipitato in un canalone per cento metri, morendo sul colpo insieme al cane del pastore Silvestro Maroni, al quale dava una mano nella sua partecipazione al progetto «Pasturs».