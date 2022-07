Maturità, gli studenti bergamaschi bravi ma non bravissimi: penultimi per i 100

Professori di manica stretta o studenti poco brillanti? I risultati della Maturità 2022 - resi noti dal ministero dell’Istruzione e aggiornati al 20 luglio - restituiscono una fotografica della scuola bergamasca non proprio da prima pagina. Uno studente su tre si colloca nella fascia dei voti tra 71 e 80 e il 24,7% tra il 61 e il 70, mentre la nostra provincia è penultima in Lombardia per i 100 ottenuti. Solo l’1,6% dei 9mila ha meritato la lode.