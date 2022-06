Medaglia d’oro della città a Sofia Goggia: nuovi posti disponibili al Teatro Sociale

Stanno per esaurirsi i posti del Teatro Sociale di Città Alta per mercoledì 29 giugno alle 18, quando sarà conferita la medaglia d’oro della Città di Bergamo alla campionessa di sci Sofia Goggia, bergamasca doc, nata in Val d’Astino il 15 novembre 1992. Goggia sarà insignita dal sindaco Giorgio Gori e dal presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota nell’ambito di un Consiglio comunale straordinario aperto al pubblico. Circa 300 posti sono stati prenotati nelle scorse ore, ma alcuni nuovi posti liberi sono stati messi a disposizione nella mattinata di martedì 28 giugno dal Comune di Bergamo al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-consegna-della-medaglia-doro-e-civica-benemerenza-a-sofia-goggia-370444779307 .