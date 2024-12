Medaglie d’oro e benemerenze: ecco a chi verranno assegnate

Il Comune di Bergamo ha deciso di assegnare, per l’anno 2024, quattro medaglie d’oro e dieci civiche benemerenze. I riconoscimenti saranno conferiti solennemente in occasione di un Consiglio comunale straordinario dalla sindaca Elena Carnevali e dalla presidente del Consiglio comunale Romina Russo lunedì 16 dicembre alle 18, al Teatro Sociale di Città Alta, come gesto di gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale di Bergamo.

Ricordiamo che il 31 maggio 2024, è stata conferita anticipatamente, la Medaglia d’Oro e la Civica Benemerenza ad Atalanta Bergamasca Calcio, prima squadra italiana a vincere l’Europa League.

Medaglia d’oro

Associazione Famigliaperta

Trent’anni di attività dedicate ai minori in difficoltà e alle loro famiglie. In stretta collaborazione con l’Istituto Palazzolo, l’Associazione ha risposto ai bisogni segnalati dalle Suore delle Poverelle per ricostruire una “casa” attorno alle fragilità emergenti. Ha sperimentato varie forme di prossimità, in particolare seguendo donne sole con bambini in percorsi di autonomia attraverso l’affitto di case ALER nel comune di Bergamo.

Negli anni ha accolto bambini e famiglie dapprima per brevi periodi, poi per periodi più lunghi, all’interno della cornice degli affidi familiari. Oggi affianca nuove famiglie che si avvicinano al mondo dell’accoglienza per intraprendere percorsi di adozione e affido offrendo loro percorsi formativi.

Aldo Ceccato

Aldo Ceccato Milanese di nascita ma bergamasco da sessant’anni, è ritenuto uno dei più importanti Direttori d’Orchestra italiani della seconda metà del Novecento.

Ha studiato pianoforte e composizione al Conservatorio di Milano e direzione d’orchestra a Berlino e Siena. Dal suo debutto nel 1963, ha diretto in 36 nazioni alcune delle più prestigiose orchestre al mondo (Filarmonica di Berlino, Filarmonica di Londra, Filarmonica di New York…) e opere nei più importanti teatri (Covent Garden, Staatsoper, Opera, La Scala).

Ha preso parte a festival internazionali, collaborato con i più famosi solisti e cantanti e diretto i cicli completi delle sinfonie di, tra gli altri, Beethoven, Brahms, Schumann, Schubert. Ha ricoperto numerosi incarichi musicali, tra cui: Generalmusikdirektor dell’Orchestra Filarmonica di Stato di Amburgo, Direttore dell’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, Direttore artistico e musicale dell’Orchestra Filarmonica di Malaga, Direttore emerito dell’Orchestra Filarmonica di Stato Ceca di Brno. Didatta e musicologo, ha anche una ricca carriera accademica nella quale ha tenuto numerosi corsi di Direzione d’orchestra e conferenze. È stato onorato di numerosi titoli, tra cui Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana.

L’alto valore educativo, formativo e culturale che riconosce alla musica, lo hanno reso particolarmente attento alle nuove generazioni, spingendolo a creare, presso Palazzo Polli Stoppani di Bergamo, la Biblioteca Museale “Victor de Sabata e Aldo Ceccato” (donando l’intera biblioteca museale del suocero Victor de Sabata e sua), e ad avviare il premio “Victor de Sabata” con l’assegnazione di Borse di studio per musicisti.

Pia Locatelli

Insegnante di lingua e letteratura straniera, e successivamente imprenditrice nell'azienda tessile di famiglia, Pia Locatelli è da sempre impegnata in politica sostenendo, con grande dedizione, battaglie importanti soprattutto sui temi dei diritti delle donne, e mettendo al centro

Pia Locatelli

del suo lavoro la difesa dei diritti e delle pari opportunità. Ha ricoperto prestigiosi incarichi nazionali e internazionali, tra i quali quello di vice presidente dell'Internazionale socialista e quello di presidente dell'Internazionale socialista donne di cui, attualmente, è presidente onoraria. È stata osservatrice di momenti importanti del panorama politico internazionale: dal plebiscito cileno su Pinochet alle elezioni post-apartheid in Sud Africa, alle elezioni in Serbia dopo la guerra nei Balcani.

Parlamentare europea, dal 2004 al 2009, e parlamentare italiana, dal 2013 al 2018, ha fondato nel maggio 2020 la Fondazione A.J. Zaninoni, in memoria del marito imprenditore, che promuove una cultura del lavoro inclusiva, studia l’economia e il mercato del lavoro, e sostiene la parità di opportunità per donne e uomini nella vita privata e professionale.

Gianriccardo Piccoli

Gianriccardo Piccoli

Artista di fama internazionale, ha contribuito al prestigio della città con un'instancabile produzione, sempre di eccellente qualità e capace di rinnovarsi. Con la sua indagine creativa e la sua riflessione, ha saputo esprimere le complessità dell'essere umano, toccando temi universali quali il tempo, la poesia, la morte, attraverso una finezza pittorica e materica di grande impatto visivo.

Civiche Benemerenze

Volontari alluvione – Benemerenza collettiva

La Conferenza dei Capigruppo e la Giunta hanno deciso di conferire una Benemerenza collettiva a tutti i gruppi di volontari che, sia formalmente che informalmente, hanno prestato il loro aiuto durante l’alluvione del 9 settembre 2024.

Arcigay Bergamo Cives

Arcigay Bergamo Cives opera nella promozione dei diritti civili, nel contrasto alle discriminazioni e nel sostegno alla comunità LGBTQIA+ del territorio. Fondata nel 2009, l’associazione è un punto di riferimento per l’inclusione, la solidarietà e il rispetto dei diritti umani.

Arcigay Bergamo Cives realizza attività che combattono la discriminazione e sensibilizzano la cittadinanza sui temi dell’uguaglianza, tra cui: il progetto Checkpoint Bergamo offre screening e informazione su HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili; il Gruppo T offre spazi di ascolto e mutuo aiuto contro isolamento e discriminazione; il progetto SOS Iride offre consulenze legali, sociali e psicologiche gratuite.

l’Associazione organizza corsi di Diversity Management e alfabetizzazione LGBTQIA+ per promuovere politiche inclusive sul lavoro. Queste iniziative hanno contribuito a creare una cultura più inclusiva e giusta, generando un cambiamento positivo nella comunità bergamasca e oltre. L’impegno costante dell’Associazione favorisce una città più solidale e rispettosa delle diversità.

Ororosa Basket Bergamo Asd

L’Ororosa Basket Bergamo ASD è una società sportiva che promuove il basket femminile, dando alle giovani ragazze un luogo dove coltivare amicizie, fiducia in se stesse e i propri sogni sportivi.

Nata come progetto nel 2008, l’ASD vede tra le sue società fondatrici Excelsior Bergamo, Edelweiss Albino, Don Felice Colleoni di Trescore e Almenno San Bartolomeo, accomunate dalla volontà di garantire a bambine e ragazze la possibilità di praticare la disciplina sportiva desiderata. Il progetto si è basato sull’aggregazione delle esperienze sportive femminili delle singole società che, sotto la guida di un tecnico di esperienza nazionale e la disponibilità di dirigenti sportivi, hanno permesso alle atlete di partecipare a campionati giovanili. Alcune di loro hanno fatto parte anche delle squadre giovanili della nazionale. Oggi riunisce oltre 90 ragazze dai 12 ai 19 anni che partecipano a 12 campionati regionali.

Marten de Roon

Marteen de Roon

Capitano dell'Atalanta dove gioca dal 2015, diventato il giocatore con il maggior numero di presenze in Serie A della storia della squadra, De Roon ha dimostrato in innumerevoli occasioni il suo profondo attaccamento a Bergamo e ai bergamaschi promuovendo ed elogiando la città e i suoi abitanti in interviste e servizi televisivi italiani ed esteri.

Fabio Galessi

Da 32 anni, Fabio Galessi guida con passione e puro spirito di servizio il Festival organistico internazionale, dedicandovi il proprio tempo libero a titolo completamente gratuito. Grazie alla sua lungimiranza e dedizione, il Festival ha accolto i più grandi organisti del panorama

Fabio Galessi

internazionale, trasformando Bergamo in un centro di eccellenza europea per la musica organistica, con particolare attenzione alla tradizione dell'improvvisazione. Il suo impegno ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio organario della città, una tradizione secolare che Galessi ha saputo promuovere anche attraverso innovative dirette streaming, rendendo Bergamo apprezzata a livello globale. Questa visibilità ha attirato un crescente pubblico internazionale ai concerti, consolidando il ruolo del Festival come evento culturale di riferimento.Fabio Galessi ha inoltre creato una vera e propria cultura organistica in città, curando personalmente testi divulgativi e programmi educativi, avvicinando sempre più persone alla musica organistica e promuovendo una maggiore partecipazione del pubblico.

Giovanni Locatelli

Nato a Bergamo il 3 maggio 1932, fin dalla giovinezza si è dedicato al teatro, prima come allievo e poi come insegnante presso la Scuola di Teatro alle Grazie. Locatelli è stato tra i fondatori del Teatro Tascabile di Bergamo e, successivamente, nel 1976, del Teatro Prova insieme a Umberto Verdoni. Si è impegnato anche nel Teatro d’Occasione e tenuto corsi di lettura ad alta voce per seminaristi. Tra i suoi allievi spiccano gli attori Maurizio Donadoni e Marcello Magni.

La sua dedizione all’insegnamento e alla cultura lo ha reso una figura molto amata a Bergamo. Nel 2021 è stato protagonista del documentario “Bergamo all’improvviso”, che celebra il suo profondo legame con la città.

Gianmariano Marchesi

Il Dott. Gianmariano Marchesi, medico di altissima reputazione professionale e personale, è stato Direttore dell’Unità di Terapia Intensiva Adulti degli Ospedali Riuniti di Bergamo fino al 2018. Laureato in Medicina presso l’Università di Milano, con specializzazioni in Anestesia e Medicina dello Sport, ha sempre mantenuto un legame con l’ospedale anche dopo la pensione, offrendo gratuitamente la sua esperienza a pazienti in ventiloterapia domiciliare.

Durante la pandemia Covid-19, è rientrato in servizio volontariamente, lavorando senza risparmiarsi per organizzare e gestire i 9 reparti Covid dell’ospedale di Bergamo. Attualmente, coordina gruppi di lavoro sovraospedalieri per gestire situazioni critiche e si dedica alle tematiche bioetiche relative al dolore e alla terapia intensiva, con un approccio che valorizza la centralità della persona malata e dei familiari.

È un riferimento per pazienti affetti da patologie gravi come la SLA, rappresentando un sostegno concreto contro la disperazione. Coordina dal 2006 il “Comitato Ospedale-Territorio senza Dolore” e collabora con la Consulta di Bioetica della Diocesi di Bergamo. Ha inoltre insegnato in università prestigiose come la Statale e la Bicocca di Milano.

Sempre disponibile e generoso, il Dott. Marchesi si distingue per il suo impegno volontario, rappresentando un esempio di servizio alla comunità bergamasca e di attenzione ai più fragili. Sposato e padre di tre figli, è una figura che unisce competenza, visione etica e umanità.

Donata Pelizzari

Il Banco Farmaceutico Fondazione ONLUS raccoglie farmaci ed altri beni sanitari in varie modalità e li dona a soggetti, associazioni e organizzazioni anche internazionali, coprendo in parte il fabbisogno di necessità e assistenza. La mission di lotta alla povertà sanitaria si esprime in varie forme, dalle giornate di raccolta farmaci alla raccolta di farmaci validi non usati.

L’attività in provincia di Bergamo viene brillantemente coordinata dalla dottoressa Donata Pelizzari, che è nell’organizzazione dal 2004. Direttore di una farmacia pubblica, farmacista presso l’ASL di Bergamo, la dott.ssa Pelizzari è stata per vent’anni direttore della farmacia presso l’Ospedale di Bergamo.

Roberto Pelucchi - Civica Benemerenza alla memoria

Giornalista con «la schiena dritta», ha realizzato inchieste che hanno fatto emergere scandali legati al calcio scommesse, e hanno ridato al calcio locale la possibilità di essere uno sport catalizzatore di valori sani. Mancato prematuramente, Roberto Pelucchi lascia al giornalismo e alla comunità bergamasca grandi eredità: impegno, dedizione, coraggio e integrità.

Raffaella Poggiani Keller - Civica Benemerenza alla memoria