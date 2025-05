Medici di base in provincia di Bergamo, al bando per assegnare 427 posti si presentano solo in 20

Nella battuta di un medico c’è tutto il lucido scoramento della professione: «Sarebbe stato sorprendente il contrario». Per la sanità territoriale restano tempi difficili, e lo racconta l’esito dell’ultimo bando per gli «ambiti carenti», cioè la periodica chiamata per reclutare nuovi medici di base: in Bergamasca solo 20 camici bianchi hanno accettato l’incarico, e nelle prossime settimane entreranno effettivamente in servizio. Realisticamente, però, erano queste le previsioni degli addetti ai lavori, vista l’oggettiva carenza di professionisti e la calante attrattività del «mestiere». Più nel dettaglio, al termine delle procedure burocratiche che si sono svolte lunedì 26 maggio, per il territorio dell’Asst Papa Giovanni hanno accettato l’incarico 3 medici, per l’Asst Bergamo Est hanno detto sì in 5 e per la Ovest si sono contate 12 «adesioni».