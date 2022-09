Medici di base, c’è il nuovo bando: in provincia 94 sedi scoperte

La geografia è ampia, è una cartina punteggiata da 94 sedi vacanti. Da oggi (mercoledì 20 settembre) si prova a trovare rimedio, nuovamente. Stamattina alle 10 si apre infatti il nuovo bando della Regione per coprire gli «ambiti territoriali di assistenza primaria carenti», in sostanza per cercare nuovi medici di base da inserire lì dove mancano: sono appunto 94 gli ambiti banditi nel territorio dell’Ats di Bergamo, e complessivamente 922 nell’intera Lombardia. È il terzo concorso del 2022, dopo quelli aperti a marzo e a giugno: in primavera erano stati coperti 12 posti, in estate sono state raccolte altre 15 disponibilità. La forbice tra offerta (posti disponibili) e domande (medici che si candidano) resta ovviamente sempre ampia, ma anche una manciata di medici può essere comunque fondamentale a dare risposta a una parte dei tanti cittadini che fanno i conti col problema della mancanza di camici bianchi.