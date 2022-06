Medici di base, un’estate «calda»: per le ferie mancano 100 sostituti

Un primo nodo è stato sciolto: i medici iscritti al Corso di formazione specialistica in Medicina generale possono svolgere le sostituzioni dei medici di base, e possono essere pagati. Lo ha confermato una nota inviata nel pomeriggio di martedì da Giovanni Pavesi, direttore generale del Welfare della Regione, a Fulvio Matone, direttore generale di PoliS, l’istituto regionale cui fa capo il corso per i futuri medici di base. È la premessa necessaria per inquadrare un tema che resta comunque attualissimo (a maggior ragione sfogliando in avanti il calendario): con pochi camici bianchi per la sanità territoriale, come saranno garantite le sostituzioni per le imminenti ferie estive? La nota della Regione permette un po’ di respiro, perché dà il via libera all’impiego dei corsisti, però l’orizzonte rimane comunque precario: per consentire le ferie dei 600 medici di famiglia operativi in Bergamasca, potrebbe servire coinvolgere almeno un centinaio di sostituti.