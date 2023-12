Medici, terzo sciopero nel giro di un mese ma disagi contenuti

È stato il terzo sciopero in un mese quasi esatto, dopo le precedenti agitazioni del 17 novembre e del 5 dicembre. Lunedì 18 dicembre la sanità è stata interessata dallo sciopero proclamato da Aaroi-Emac, Fassid, Fvm e Cisl Medici per «manifestare dissenso rispetto a una legge di bilancio che tradisce tutte le dichiarazioni che il governo di oggi e quelli di ieri si sono sprecati a declamare a favore del rilancio del Servizio sanitario nazionale». Negli ospedali si sono registrati alcuni disagi, ma ridotti rispetto al 5 dicembre.

Al «Papa Giovanni» – spiegano dall’Asst cittadina – «sono state riprogrammate 12 sedute operatorie sulle 30 totali previste» per la giornata di lunedì. «È stato garantito il canale dell’urgenza e sono stati rinviati in prevalenza interventi per patologie non oncologiche. Non si segnalano particolari criticità nei servizi ambulatoriali». L’Asst Bergamo Ovest ha registrato l’adesione di 9 dirigenti medici e 6 altri professionisti tra dirigenti sanitari, professionali, tecnici e amministrativi. All’Asst Bergamo Est «disagi limitati – spiega l’azienda –. Garantite tutte le urgenze e rinviati alcuni interventi chirurgici e visite specialistiche in alcune discipline. L’afflusso degli utenti è stato moderato».