Mercatanti, espositore ungherese aggredito con un pugno al viso

Grande spavento giovedì sera, 13 ottobre, durante i Mercatanti in Fiera sul Sentierone. Un gruppo di giovani ha aggredito un espositore, probabilmente nel tentativo di sottrargli l’incasso . Si tratta della bancarella che vende cannoli tipici ungheresi, riscuotendo peraltro parecchio successo dai numerosi frequentatori della manifestazione. Poco prima della chiusura delle bancarelle per la pausa notturna, verso le 23, dopo alcuni gesti di scherno, i cinque giovani hanno lanciato contro l’espositore alcuni topping usati per decorare i dolci.