Mercatanti in Fiera, tutto pronto: gli stand sul Sentierone fino a domenica - Tutte le info

Tutto pronto a Bergamo per Mercatanti in Fiera: già all’alba di giovedì 15 ottobre gli stand animano il Sentierone, in attesa dell’avvio della manifestazione. Per quattro giorni, fino a domenica 18 ottobre, il centro città torna a ospitare specialità gastronomiche e prodotti artigianali da tutto il mondo. L’inaugurazione ufficiale è prevista alle 12.

La rassegna, giunta alla 24ª edizione , è organizzata da Anva Confesercenti con Promozioni Confesercenti e si sviluppa tra Sentierone e piazza Dante, in centro a Bergamo . Sono 105 i banchi, di cui 49 stranieri, con proposte da 26 Paesi e 14 regioni italiane.

Mercatanti a Bergamo, le novità da assaggiare

Tra le novità arrivano le grigliate della tradizione serba e le specialità portoghesi, a partire dai pastéis de nata, dolci di sfoglia e crema da accompagnare al vino Porto. Spazio anche alle birre del birrificio bergamasco Elav.

Sono 105 i banchi, di cui 49 stranieri, con proposte da 26 Paesi e 14 regioni italiane

Non mancheranno i sapori diventati un richiamo per i visitatori: brezel austriaci, biscotti bretoni, mini crêpes olandesi e cannolo ungherese. Accanto al cibo, ceramiche, tessuti, saponi e il tradizionale fiorista olandese in piazza Dante.

Gli orari e la visita all’antica Fiera

Gli stand saranno aperti dalle 9 alle 24 da giovedì a sabato e dalle 9 alle 22 domenica, con ingresso gratuito.

Venerdì 16 ottobre alle 18 è previsto il tour «Mercanti di ieri, Mercatanti di oggi», nei luoghi del Centro Piacentiniano che ospitavano l’antica Fiera. La visita, organizzata con Federagit Bergamo, è gratuita, su prenotazione e per un massimo di 25 partecipanti, con partenza da piazza Cavour e aperitivo conclusivo.Per prenotare il tour bisogna scrivere a [email protected].