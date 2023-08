Mercato dello stadio, da sabato 19 agosto trasferimento all’interno del Lazzaretto

Da sabato 19 agosto il mercato dello stadio si sposta al Lazzaretto. Dopo 11 settimane, sabato 12 è infatti l’ultimo giorno con i banchi della merce disposti in via Marzabotto. L’ennesimo spostamento, già programmato da tempo e concordato con le associazioni di categoria degli ambulanti, si rende necessario per via del cantiere approntato per il rifacimento della Curva Sud del Gewiss Stadium.

Sarà un vero debutto nel complesso storico, perché mai prima d’ora il mercato aveva ottenuto l’occupazione di suolo pubblico nella struttura. Per sabato 19 sono già pronte piantine e disposizione dei banchi, assegnate in base all’anzianità degli operatori. Per ambulanti e clienti sono previsti tre ingressi con il principale anche carrabile per il passaggio dei mezzi.

Mologni: «Una location da provare»

«Una location da provare, perché è la prima volta in assoluto che entriamo per fare il mercato – commenta Fausto Mologni, referente per il mercato dello stadio -. C’è grande attesa da parte degli operatori. Comunque, considerato tutto, in via Marzabotto abbiamo lavorato bene. Ringraziamo il Comune di Bergamo per la disponibilità dimostrata nei nostri confronti».