Sabato 24 Gennaio 2026
Meteo a Bergamo, domenica tempo instabile. Lunedì con il sole
LE PREVISIONI. Prime schiarite dalla tarda mattinata del 25 gennaio. Dal 27 nuove precipitazioni in arrivo.
Un sabato 24 gennaio dal meteo instabile in tutta la provincia di Bergamo, colpita da una perturbazione destinata a proseguire anche nelle prime ore di domenica 25. Poi, dalla tarda mattinata, qualche timida schiarita: temperature massime tra i 6 e gli 8 gradi in pianura e poco sopra lo 0 nelle valli, mentre le minime, in tutta la provincia, non supereranno i 2 gradi.
L’inizio di settimana
La giornata di lunedì 26 gennaio vedrà il sole protagonista, ma sarà una schiarita solo temporanea. Sono infatti previste nuove precipitazioni già a partire da martedì 27, con temperature in calo.
