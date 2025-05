Meteo a Bergamo, la primavera non decolla: settimana di tempo instabile

È una primavera che non decolla e che ci consegna un’altra settimana di tempo instabile, a Bergamo e provincia. Mattinata di sole, lunedì 12 maggio, ma già dal tardo pomeriggio il brutto tempo tornerà protagonista, con piogge previste in serata, nella notte e poi nella mattinata di martedì 13, in pianura come nelle valli.