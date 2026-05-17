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Cronaca / Bergamo Città Domenica 17 Maggio 2026

Meteo, cambia tutto: arriva l’anticiclone. Caldo in Bergamasca

LE PREVISIONI. Dopo una fase fresca per il periodo, l’alta pressione tornerà a rafforzarsi sull’Europa occidentale, favorendo la risalita di aria più calda. Anche l’Italia vedrà un graduale aumento delle temperature, con valori che nella seconda parte della settimana potranno avvicinarsi ai 30 gradi in alcune zone della Pianura Padana.

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Redazione Web
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Meteo, cambia tutto: arriva l’anticiclone. Caldo in Bergamasca
In arrivo il caldo in Bergamasca

Dopo diversi giorni segnati da temperature sotto la media, gran parte dell’Europa si prepara a una svolta dal sapore quasi estivo. La settimana dall’11 al 18 maggio è stata caratterizzata da un clima piuttosto fresco per il periodo, soprattutto tra Europa occidentale e centrale, a causa di ripetuti afflussi di aria fresca di origine nord-atlantica.

Il quadro meteorologico, però, è destinato a cambiare rapidamente secondo 3BMeteo. Con l’inizio della prossima settimana l’alta pressione tenderà a rafforzarsi sull’Europa occidentale, favorendo la risalita di aria via via più calda verso Francia, Penisola Iberica, Regno Unito e parte dell’Europa centrale.

Le temperature saliranno gradualmente e, nella seconda parte della settimana, non si escludono i primi valori vicini ai 30 gradi della stagione su alcune aree della Pianura Padana

Il caldo in Pianura Padana

Anche l’Italia sarà coinvolta da questo aumento termico, in particolare le regioni del Centro-Nord e quindi la Bergamasca. Le temperature saliranno gradualmente e, nella seconda parte della settimana, non si escludono i primi valori vicini ai 30 gradi della stagione su alcune aree della Pianura Padana.

Secondo le ultime elaborazioni di 3BMeto, le temperature potrebbero portarsi ben al di sopra della media su diversi Paesi europei. Le anomalie più marcate sono attese sui settori occidentali del continente, confermando un netto cambio di scenario rispetto alla fase fresca che ha caratterizzato questa parte di maggio.

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