Meteo, cambia tutto: arriva l’anticiclone. Caldo in Bergamasca

Dopo diversi giorni segnati da temperature sotto la media, gran parte dell’Europa si prepara a una svolta dal sapore quasi estivo. La settimana dall’11 al 18 maggio è stata caratterizzata da un clima piuttosto fresco per il periodo, soprattutto tra Europa occidentale e centrale, a causa di ripetuti afflussi di aria fresca di origine nord-atlantica.

Il quadro meteorologico, però, è destinato a cambiare rapidamente secondo 3BMeteo. Con l’inizio della prossima settimana l’alta pressione tenderà a rafforzarsi sull’Europa occidentale, favorendo la risalita di aria via via più calda verso Francia, Penisola Iberica, Regno Unito e parte dell’Europa centrale.

Le temperature saliranno gradualmente e, nella seconda parte della settimana, non si escludono i primi valori vicini ai 30 gradi della stagione su alcune aree della Pianura Padana

Il caldo in Pianura Padana

Anche l’Italia sarà coinvolta da questo aumento termico, in particolare le regioni del Centro-Nord e quindi la Bergamasca. Le temperature saliranno gradualmente e, nella seconda parte della settimana, non si escludono i primi valori vicini ai 30 gradi della stagione su alcune aree della Pianura Padana.