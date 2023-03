Mezza Quaresima, oggi la grande sfilata in città: segui la diretta tv e web dalle 15

Il grande giorno è arrivato. Dopo il rogo della «Ègia» andato in scena sabato sera in piazzale Alpini, domenica 26 marzo il centro di Bergamo si anima con la Sfilata di Mezza Quaresima, organizzata dal Ducato di Piazza Pontida. Protagonisti 58 tra carri allegorici e gruppi folk, provenienti dalla provincia di Bergamo e da quelle di Brescia, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Torino, Padova, Vercelli, Novara e Cuneo, per un totale di tremila persone, tra artisti e figuranti. L’evento sarà trasmesso in diretta su Bergamo Tv, sul sito de L’Eco di Bergamo (all’interno di questo articolo) e sulla pagina Facebook del giornale.