Mille chierichetti alla festa di «Clackson»

I canti si sentivano già di prima mattina, fin dalla salita che dalle Mura porta in via Arena. È la «Festa degli amici di Clackson» , l’annuale ritrovo dei chierichetti bergamaschi, che quest’anno è tornata a contare cifre a tre zeri tra i partecipanti che giovedì 25 aprile si sono dati appuntamento in Seminario da ogni angolo della provincia. La gioia degli oltre mille ragazzini era contagiosa, calda come il lungo abbraccio che dopo la Messa hanno riservato al Vescovo Francesco Beschi : 15 minuti di saluti, strette di mano, fotografie e selfie per portare a casa un ricordo speciale. Prima della Messa i gruppi provenienti da oltre 80 parrocchie hanno sfilato portando con sé decine di mitrie e di pastorali , i due oggetti - tema della festa - che i ragazzi sono stati invitati a riprodurre. Se ne sono visti di ogni forma, colore e materiale: di cartone, di legno, in stoffa, disegnati e pure intarsiati. «Mi piacerebbe indossarne uno al giorno», detto il Vescovo osservando i copricapi realizzati ai ragazzi. I bambini gli hanno regalato invece uno scaldacollo, scelto come simbolo della giornata.

«Il senso di questa esperienza è fare festa – ha detto don Luca Conti, direttore di Clackson –. È stata un’occasione per raccogliere tutti i chierichetti della diocesi; per una volta il Seminario si è messo al loro servizio affinché potessero incontrarsi, conoscersi e giocare insieme».

Giovedì monsignor Beschi ha scelto di predicare davanti all'altare con indosso la mitria e con il pastorale tra le mani: «Ci sono cappelli di tanti tipi – ha detto –; sono un segno di riconoscimento, come quello dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dei capistazione, come quello del mio papà, che ancora oggi conservo. La mitria è il cappello del Vescovo, una freccia che indica il Cielo e che ci ricorda come da lì arrivi ciò che abbiamo di più bello». E poi il pastorale, l'altro oggetto sul quale i ragazzi sono stati invitati quest'anno a riflettere: «Come il pastore utilizza il bastone per appoggiarsi quando è stanco e per difendere le sue pecore – ha detto ancora monsignor Beschi – così il Vescovo tiene in mano il pastorale per difendere chi crede in Gesù. Tutti dovremmo avere un bastone per difenderci dal male». La Messa ha rappresentato il momento clou di una giornata che si è conclusa con uno spettacolo nel pomeriggio: