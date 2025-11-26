Minacce di morte, calci e pugni alla ex:arrestato un uomo di 46 anni

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento trae origine dalla denuncia presentata dalla vittima presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio, dove la donna ha riferito una serie di episodi di violenza fisica e psicologica subiti nel corso della relazione, durata circa quattro anni e progressivamente deterioratasi.

Telefonate e messaggi minacciosi

In un caso, non trovando la donna presso la sua abitazione, l’uomo si sarebbe introdotto nell’appartamento pur non avendo le chiavi, danneggiando mobili e suppellettili La situazione è precipitata all’inizio del mese di agosto, quando la donna ha deciso di interrompere il rapporto. Da quel momento l’uomo avrebbe iniziato a perseguitarla con centinaia di telefonate, messaggi e vocali dai contenuti gravemente minacciosi, compresi espliciti messaggi di morte.

In un caso, non trovando la donna presso la sua abitazione, l’uomo si sarebbe introdotto nell’appartamento pur non avendo le chiavi, danneggiando mobili e suppellettili.

L’aggressione davanti a un minore

Trasportata all’ospedale di Romano di Lombardia, è stata dimessa con una prognosi di 60 giorni La situazione è ulteriormente degenerata a metà novembre quando, dopo una lite telefonica, la vittima – accompagnata dal figlio (avuto da una precedente relazione) – si è recata a restituire all’ex compagno alcuni effetti personali rimasti presso la sua abitazione. Giunta sul posto, sarebbe stata aggredita con calci e pugni dall’uomo, il tutto davanti al minore. La donna è riuscita a rifugiarsi in auto e a mettersi in salvo. Trasportata all’ospedale di Romano di Lombardia, è stata dimessa con una prognosi di 60 giorni.