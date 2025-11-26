Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 26 Novembre 2025

Minacce di morte, calci e pugni alla ex:arrestato un uomo di 46 anni

IL CASO. Lo scorso 21 novembre la Polizia di Stato di Bergamo ha tratto in arresto un uomo di 46 anni, residente in provincia, ritenuto responsabile dei reati di stalking e maltrattamenti in famiglia ai danni della sua ex compagna.

Redazione Web
Redazione Web
Un uomo è ora in carcere con l’accusa di stalking e maltrattamenti
Un uomo è ora in carcere con l’accusa di stalking e maltrattamenti

Bergamo

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento trae origine dalla denuncia presentata dalla vittima presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio, dove la donna ha riferito una serie di episodi di violenza fisica e psicologica subiti nel corso della relazione, durata circa quattro anni e progressivamente deterioratasi.

Telefonate e messaggi minacciosi

In un caso, non trovando la donna presso la sua abitazione, l’uomo si sarebbe introdotto nell’appartamento pur non avendo le chiavi, danneggiando mobili e suppellettili

La situazione è precipitata all’inizio del mese di agosto, quando la donna ha deciso di interrompere il rapporto. Da quel momento l’uomo avrebbe iniziato a perseguitarla con centinaia di telefonate, messaggi e vocali dai contenuti gravemente minacciosi, compresi espliciti messaggi di morte.
In un caso, non trovando la donna presso la sua abitazione, l’uomo si sarebbe introdotto nell’appartamento pur non avendo le chiavi, danneggiando mobili e suppellettili.

L’aggressione davanti a un minore

Trasportata all’ospedale di Romano di Lombardia, è stata dimessa con una prognosi di 60 giorni

La situazione è ulteriormente degenerata a metà novembre quando, dopo una lite telefonica, la vittima – accompagnata dal figlio (avuto da una precedente relazione) – si è recata a restituire all’ex compagno alcuni effetti personali rimasti presso la sua abitazione. Giunta sul posto, sarebbe stata aggredita con calci e pugni dall’uomo, il tutto davanti al minore. La donna è riuscita a rifugiarsi in auto e a mettersi in salvo. Trasportata all’ospedale di Romano di Lombardia, è stata dimessa con una prognosi di 60 giorni.

Presentatasi presso gli uffici del Commissariato di Treviglio, la donna ha trovato il coraggio di raccontare i fatti e proprio mentre i poliziotti, su delega della Procura, raccoglievano la sua deposizione riceveva numerose telefonate e messaggi di morte da parte dell’ex compagno.
L’intervento della Polizia di Stato con il coordinamento della Procura della Repubblica di Bergamo ha permesso di ricostruire rapidamente i fatti e di adottare le dovute misure a tutela della vittima, portando all’arresto in flagranza dell’uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Romano di Lombardia
Treviglio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
famiglia
Questioni sociali (generico)
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Polizia di Stato
Procura della Repubblica di Bergamo