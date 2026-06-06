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Cronaca / Bergamo Città Sabato 06 Giugno 2026

Minaccia il titolare di un bar con una bottiglia e si scaglia contro gli agenti: arrestato 33enne

I CONTROLLI. L’intervento della Polizia di Stato in via Pascoli a Bergamo dopo le segnalazioni dei clienti.

Lettura meno di un minuto.
Minaccia il titolare di un bar con una bottiglia e si scaglia contro gli agenti: arrestato 33enne

Bergamo, arrestato dopo aver minacciato il titolare di un bar con una bottiglia. È accaduto nella serata del 3 giugno, quando gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in un esercizio pubblico di via Pascoli a Bergamo a seguito della segnalazione di un uomo in evidente stato di alterazione alcolica.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un pachistano nato nel 1993 e già noto alle Forze dell’ordine, stava creando disagio ai clienti presenti e avrebbe assunto un atteggiamento particolarmente aggressivo nei confronti del titolare del locale, arrivando a minacciarlo brandendo una bottiglia.

All’arrivo delle Volanti, l’uomo ha continuato a mantenere una condotta ostile, opponendo resistenza agli operatori impegnati nelle procedure di identificazione e controllo. Per questo motivo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e accompagnato negli uffici della Questura per gli adempimenti di rito.

Dagli accertamenti è emerso che il 33enne risultava gravato da numerosi precedenti e già più volte segnalato per episodi che avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine nell’area di Largo Belotti. Nella stessa mattinata era inoltre stato sanzionato dal personale dell’Ufficio Immigrazione per ubriachezza molesta.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria. Parallelamente, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha definito gli accertamenti sulla sua posizione irregolare sul territorio nazionale, disponendone il trasferimento in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio, dove è stato accompagnato nella giornata di giovedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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