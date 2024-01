Minaccia e pedina la ex compagna: scatta l’arresto in differita per un 52enne

Minacciava, pedinava e si appostava sotto la casa dell’ex compagna: la sera del 16 gennaio i Carabinieri di Bergamo hanno arrestato un 52enne residente in città per atti persecutori. Sul nostro territorio si tratta di uno dei primi casi di applicazione dell’istituto dell’«arresto in differita», introdotto con le ultime modifiche alla normativa del «Codice rosso» per tutelare le vittime di violenza domestica.

La vittima, una donna 51enne residente a Bergamo, dopo aver chiuso la relazione, ha subito numerosi pedinamenti e appostamenti sotto casa da parte dell’ex compagno, il quale, tra l’altro, l’ha minacciata più volte di fare del male a lei e a suo figlio qualora non avesse riallacciato i rapporti. La donna, dopo l’ennesimo appostamento sotto casa, il 16 gennaio ha deciso di sporgere denuncia alla stazione dei Carabinieri di Bergamo.

I Carabinieri subito si sono attivati per rintracciare l’uomo, poi arrestato la sera stessa. Sebbene i Carabinieri non abbiano assistito ad alcun atto persecutorio, pertanto in assenza di flagranza di reato, sono riusciti comunque ad arrestare l’uomo, un bergamasco 52enne con precedenti specifici, grazie al nuovo istituto dell’arresto in flagranza differita per reati di «codice rosso»: infatti, i Carabinieri, visionando le chat da cui emergevano chiaramente gli atteggiamenti persecutori nei confronti della donna, hanno potuto procedere all’arresto entro 48 ore dal fatto. Il 52enne dopo le formalità di rito è stato portato nella sua abitazione, dove il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari.