Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 03 Settembre 2025

Mini burger e solidarietà: in tantissimi al FudBox dopo la chiusura del dehor - Foto e video

L’INIZIATIVA. Moltissimi hanno partecipato nella serata del 3 settembre all’iniziativa di solidarietà per la chiusura del dehor di via Battisti.

Filippo Curnis
Filippo Curnis

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Tantissima gente al FudBox di via Battisti a Bergamo richiamati dall’iniziativa dei burger gratis per solidarietà dopo la chiusura del dehor
Tantissima gente al FudBox di via Battisti a Bergamo richiamati dall’iniziativa dei burger gratis per solidarietà dopo la chiusura del dehor

Un’ondata di solidarietà e vicinanza per FudBox : mini burger e tantissima gente al chiosco di via Battisti a Bergamo. Nella serata di mercoledì 3 settembre dalle 20 alle 22 amici e clienti si sono ritrovati sul marciapiede di via Cesare Battisti rispondendo all’invito del titolare Andrea Cologni, che ha offerto centinaia di mini burger «per ringraziare tutti coloro che hanno mostrato sostegno in questo periodo complesso».

L’iniziativa simbolica è arrivata a seguito della vicenda della mancata proroga della concessione dello spazio esterno, in scadenza il 31 maggio, a causa dei lavori per la nuova Gamec. La decisione del Comune ha comportato l’inevitabile smantellamento della struttura. Il titolare non fa drammi: «L’amara, ma non inaspettata decisione del Comune mi ha spinto a valutare nuove soluzioni e nuovi progetti, che dovrebbero andare in porto nei prossimi mesi».

In merito alla vicenda, il Comune ha diramato un comunicato, in cui precisa che l’avviso del mancato rinnovo del permesso del dehors era pervenuto al titolare «già nell’aprile 2022, quindi con largo anticipo». Sempre nel 2022, continua la nota, «tra gestore e Amministrazione si sono svolti incontri in cui l’esercente ha più volte manifestato l’intenzione di lasciare il chiosco – la cui concessione è in vigore fino al 2029 – orientando l’attività verso spazi commerciali privati». Il Comune e Cologni avevano inoltre valutato «di poter eventualmente disporre di spazi comunali». Ipotesi a cui «non ha fatto seguito alcun tipo di interessamento da parte del titolare».

Bergamo
Tempo libero
automobili
Sociale
beneficenza
Andrea Cologni
Filippo Curnis