Mini burger e solidarietà: in tantissimi al FudBox dopo la chiusura del dehor - Foto e video

Un’ondata di solidarietà e vicinanza per FudBox : mini burger e tantissima gente al chiosco di via Battisti a Bergamo. Nella serata di mercoledì 3 settembre dalle 20 alle 22 amici e clienti si sono ritrovati sul marciapiede di via Cesare Battisti rispondendo all’invito del titolare Andrea Cologni, che ha offerto centinaia di mini burger «per ringraziare tutti coloro che hanno mostrato sostegno in questo periodo complesso».

L’iniziativa simbolica è arrivata a seguito della vicenda della mancata proroga della concessione dello spazio esterno, in scadenza il 31 maggio, a causa dei lavori per la nuova Gamec. La decisione del Comune ha comportato l’inevitabile smantellamento della struttura. Il titolare non fa drammi: «L’amara, ma non inaspettata decisione del Comune mi ha spinto a valutare nuove soluzioni e nuovi progetti, che dovrebbero andare in porto nei prossimi mesi».