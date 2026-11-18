Minori, a Bergamo 31 avvisi orali e 45 divieti di accesso alle aree urbane
I DATI. Dall’inizio del 2026 la Questura ha emesso anche cinque Daspo sportivi. Provvedimenti contro spaccio, movida violenta e comportamenti a rischio.Lettura 1 min.
Bergamo
Il bilancio della Questura dall’inizio del 2026: emessi anche cinque Daspo sportivi. Nel mirino spaccio, movida violenta e comportamenti a rischio tra i giovani. Trentuno avvisi orali, 45 divieti di accesso alle aree urbane (Dacur) e cinque Daspo sportivi. È il bilancio dei provvedimenti adottati dall’inizio del 2026 dalla Questura di Bergamo nei confronti di minori, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla devianza giovanile.
I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dello sfruttamento, degli abusi e della violenza sessuale sui minori.
Bergamo, 31 avvisi orali e 45 Dacur per i minori
Gli avvisi orali, emessi dalla Divisione Anticrimine, sono provvedimenti con cui i giovani vengono formalmente invitati a rispettare la legge, con l’obiettivo di prevenire la reiterazione di comportamenti illeciti. I 45 Dacur, conosciuti anche come Daspo urbani, sono stati adottati per episodi legati allo spaccio di stupefacenti e alla cosiddetta «movida violenta», con riferimento anche a reati come il porto di armi o oggetti atti a offendere e aggressioni nei pressi di locali pubblici e luoghi di aggregazione. Emessi inoltre cinque Daspo sportivi nei confronti di minori coinvolti in reati connessi alle manifestazioni sportive.
Bullismo e cyberbullismo, l’attività della Questura
Accanto ai provvedimenti preventivi, la Questura interviene attraverso l’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili, che si occupa di situazioni di disagio, bullismo e cyberbullismo, oltre alla tutela dei minori stranieri non accompagnati. L’attività viene svolta in collaborazione con scuole, famiglie, servizi sociali e strutture di accoglienza, con l’obiettivo di individuare precocemente le situazioni di rischio e prevenire comportamenti più gravi.
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