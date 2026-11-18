Il bilancio della Questura dall’inizio del 2026: emessi anche cinque Daspo sportivi. Nel mirino spaccio, movida violenta e comportamenti a rischio tra i giovani. Trentuno avvisi orali, 45 divieti di accesso alle aree urbane (Dacur) e cinque Daspo sportivi. È il bilancio dei provvedimenti adottati dall’inizio del 2026 dalla Questura di Bergamo nei confronti di minori, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla devianza giovanile.

I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dello sfruttamento, degli abusi e della violenza sessuale sui minori.

Bergamo, 31 avvisi orali e 45 Dacur per i minori

Gli avvisi orali, emessi dalla Divisione Anticrimine, sono provvedimenti con cui i giovani vengono formalmente invitati a rispettare la legge, con l’obiettivo di prevenire la reiterazione di comportamenti illeciti. I 45 Dacur, conosciuti anche come Daspo urbani, sono stati adottati per episodi legati allo spaccio di stupefacenti e alla cosiddetta «movida violenta», con riferimento anche a reati come il porto di armi o oggetti atti a offendere e aggressioni nei pressi di locali pubblici e luoghi di aggregazione. Emessi inoltre cinque Daspo sportivi nei confronti di minori coinvolti in reati connessi alle manifestazioni sportive.

Bullismo e cyberbullismo, l’attività della Questura