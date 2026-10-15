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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 15 Ottobre 2026

Misure giudiziarie Bergamo, 256 controlli in tre mesi

I DATI. Le verifiche della Divisione Anticrimine della Questura da luglio a settembre nel capoluogo bergamasco, con servizi settimanali e un raccordo quotidiano con i tribunali.

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Redazione Web
Redazione Web
Misure giudiziarie Bergamo, 256 controlli in tre mesi
Agenti della polizia di Stato durante un controllo, in una foto di repertorio

Bergamo

Verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, individuare tempestivamente eventuali violazioni e prevenire nuovi comportamenti illeciti. Sono questi gli obiettivi dei controlli della Polizia di Stato di Bergamo sulle persone sottoposte a misure giudiziarie e di sicurezza.

Da luglio a settembre, la Divisione Anticrimine della Questura ha effettuato 256 controlli nel capoluogo, attraverso servizi mirati sul territorio per accertare che le persone interessate rispettino gli obblighi e i divieti imposti dall’autorità giudiziaria.

Controlli settimanali e collaborazione con i tribunali

Misure giudiziarie Bergamo, 256 controlli in tre mesi
Da luglio a settembre, la Divisione Anticrimine della Questura di bergamo ha effettuato 256 controlli nel capoluogo

L’attività si inserisce in un lavoro quotidiano di raccordo tra la Divisione Anticrimine e i Tribunali competenti. Una collaborazione che permette di aggiornare costantemente le posizioni da verificare e di pianificare interventi mirati. I controlli vengono organizzati con cadenza settimanale e costituiscono un presidio per garantire l’effettiva applicazione delle misure disposte.

Le violazioni e i possibili provvedimenti

La verifica non si esaurisce nell’accertamento formale della misura: richiede un’attività costante per riscontrare eventuali inosservanze delle prescrizioni.
Le violazioni accertate possono essere segnalate all’autorità giudiziaria, alla quale spetta valutare i provvedimenti conseguenti, compreso l’eventuale aggravamento della misura e, nei casi previsti, la custodia in carcere.

«Attraverso questi servizi, la Polizia di Stato - spiega in una nota - assicura un monitoraggio puntuale delle persone sottoposte a restrizioni, contribuendo a rendere effettivi i provvedimenti giudiziari e a rafforzare l’azione di prevenzione sul territorio».

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