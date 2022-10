«Modifiche contrattuali delle bollette: illegittime se non lo prevede il contratto»

«In queste settimane abbiamo ricevuto molte segnalazioni dai consumatori che si sono visti recapitare dalle società energetiche l e modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. In talune ipotesi si tratta anche di maggiorazioni del 50% del prezzo energia . Mai come in questo momento i consumatori devono stare attenti alle comunicazioni sulle bollette in arrivo dai fornitori di luce e gas. Potrebbero infatti contenere variazioni illegittime delle condizioni contrattuali oppure proposte con prezzi stratosferici per il rinnovo del contratto in scadenza». L’allarme è lanciato da Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo.