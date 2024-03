Moioli, 40° podio in carriera: con il terzo posto avvicina la vetta della classifica generale

Terza e a -58 dalla vetta della classifica di Coppa del Mondo di snowboardcross. Michela Moioli conquista uno splendido podio a Cortina d’Ampezzo, il numero 40 in carriera. Si è piazzata alle spalle della britannica Charlotte Bankes e della ceca Eva Adaczykova, arrivate nell’ordine. L’alzanese era arrivata seconda sia quarti sia in semifinale, in batterie molto equilibrate. Nella classifica generale, a quattro gare dal termine, comanda sempre la francese Chloe Trespeuch, a Cortina però solo ottava perché è caduta nella finalina: vede così ridursi a 58 punti il vantaggio su Michela (522-464), con Bankes e Adamczykova rispettivamente a 427 e 402.