«Monopattini e sosta selvaggia: un problema per i disabili». E non solo

Spunto della riflessione è la lettera scritta da un socio dell’associazione, il quale ha segnalato di essersi imbattuto in un monopattino parcheggiato impropriamente in mezzo al marciapiede di via San Bernardino, tanto da rappresentare un ostacolo alla circolazione e un pericolo per i più fragili: «Con l’aiuto di un altro passante ho provveduto a spostare il monopattino a 5 metri di distanza, in corrispondenza dei parcheggi delle moto, anche perché persino il passaggio di una persona senza disabilità sarebbe stato difficoltoso - si legge nella segnalazione -. Purtroppo è sotto gli occhi di tutti che il livello di inciviltà nell’utilizzo dei mezzi alternativi alla macchina ha raggiunto livelli preoccupanti».