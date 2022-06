Mortalità, l’effetto Covid si è attenuato: i dati dell’Istat

La verità sta nel mezzo: il Covid fa ancora vittime, ma la mortalità si sta attenuando. La dose di realismo è condensata nei numeri dell’Istat sull’eccesso di mortalità: in maniera cruda, è l’analisi di quante persone in più muoiono oggi – per qualsiasi causa, non solo per Covid – rispetto al periodo pre pandemico. Nei primi quattro mesi del 2022, nonostante il numero esorbitante di oltre 130mila contagi, in Bergamasca l’eccesso di mortalità è rimasto contenuto al 3,76%. Un’oscillazione che, in altri termini, corrisponde a 139 decessi in più rispetto a quanti mediamente se ne registravano tra gennaio e aprile del quinquennio 2015-2019, il periodo preso a riferimento dall’Istituto di statistica per comparare l’andamento della mortalità prima che il Covid sconvolgesse ogni logica.