Morto nel tragico schianto sull’Asse, venerdì l’addio a Diego Kodric

Saranno celebrati venerdì 2 febbraio alle 10, nella chiesa parrocchiale di Borgo Santa Caterina, i funerali di Diego Kodric, l’ingegnere di 52 anni morto carbonizzato nell’abitacolo della sua auto, schiantatasi frontalmente contro un camion lungo l’Asse interurbano, all’altezza di Presezzo, nella mattinata di martedì. L’ingegnere, che per oltre 21 anni aveva lavorato all’Italcementi, ha lasciato nel dolore la moglie e due figlie piccole. Al termine del rito funebre il feretro verrà trasportato al cimitero monumentale per la tumulazione. Terminati i rilievi dell’incidente da parte della polizia stradale di Treviglio, l’autorità giudiziaria aveva subito dato il nulla osta alla restituzione della salma alla famiglia, non essendoci dubbi sulla dinamica del drammatico incidente.