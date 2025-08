Mosaico, aule per la formazione dedicate e Manara e Saita

Una scelta con cui si vuole trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di due persone che hanno avuto dei ruoli fondamentali per la concretizzazione di quelli che sono i pilastri per l’associazione, che opera per la gestione e la valorizzazione del Servizio civile e della Leva civica, ritenuti strumenti fondamentali per la cultura della difesa non armata della Patria.

Chi era il professor Manara

Il professor Manara, scomparso nel marzo 2016, era docente di Pedagogia e ricercatore dell’Università di Bergamo nel Dipartimento Scienze umane e sociali. Si è occupato, in particolare, del tema della trasformazione non violenta dei conflitti. È stato uno dei fondatori di Eirene centro studi per la pace, la biblioteca specialistica che tratta i temi della nonviolenza e della pace, che collabora con Associazione Mosaico nella promozione e diffusione di questi principi.

Le aule dell’associazione Mosaico intitolate intitolate a Manara e Saita

Chi era Silvana Santisi Saita

Sindaco di Seriate per due mandati (nel 2004, poi confermata nel 2009), e successivamente consigliere regionale nelle fila della Lega, Silvana Saita è la «madrina» della legge regionale che ha istituito la Leva civica in Lombardia. Scomparsa a febbraio 2025, laureata in Farmacia, lasciò questa professione per dedicarsi all’insegnamento, che la vide impegnata in diversi istituti superiori.