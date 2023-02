Cesvi, una mostra fotografica per raccontare la guerra in Ucraina - Video

Oltre cinquanta scatti che testimoniano un anno di guerra e crisi globali per far emergere due delle più grandi problematiche sociali dei nostri giorni: il conflitto in Ucraina e la carestia nel Corno d’Africa. Dal palcoscenico di Capitale italiana della Cultura, Bergamo racconta l’emergenza umanitaria innescata dall’invasione russa del 24 febbraio 2022. E lo fa con la mostra fotografica di Fabrizio Spucches per Fondazione Cesvi, curata da Nicolas Ballario e visitabile sino al 26 marzo al Chiostro di Santa Marta, location messa a disposizione da Intesa Sanpaolo. Il titolo dell’esposizione è «The Last Drop», ovvero «L’ultima goccia», quella che fa traboccare un vaso colmo di disperazione e morte, in cui sono racchiuse tragedie contemporanee apparentemente distanti ma strettamente interconnesse. Colpiti da una grave siccità, Kenya, Somalia ed Etiopia sono costretti a dipendere da altri Paesi per l’importazione di materie prime. Soprattutto da Ucraina e Russia, da cui giungevano (fino a un anno fa) enormi quantità di grano.