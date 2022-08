Motorizzazione, 8.500 esami arretrati. «Servirebbero 20 nuove assunzioni»

L’arretrato è di 8.500 esami di guida e la media di esami mensili effettuati è scesa a circa 1.700, anche se i numeri del mese di agosto sono nettamente positivi rispetto alla media degli anni precedenti . È questa la fotografia dal mese di maggio ad oggi alla Motorizzazione di Bergamo. E non soddisfa i rappresentanti delle autoscuole: «Per recuperare l’arretrato - spiega Massimo Flaccadori, segretario provinciale dell’associazione Unasca (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica) e presidente del Consorzio Abc - dovremmo fare tutti i mesi circa 2mila esami di guida, ma in questo periodo non sta andando così: dal mese di maggio c’è stato un peggioramento e siamo un po’ delusi».