Municipio di Clusone e ponte San Michele in corsa per «I luoghi del cuore» del Fai

A due mesi dal lancio della 13esima edizione del censimento dei «Luoghi del cuore» del Fai, Fondo per l’ambiente italiano, con Intesa Sanpaolo, due luoghi «bergamaschi» sono tra i più votati in Lombardia. Al termine del percorso, i più votati possono accedere al Bando per la candidatura di progetti e la richiesta di un sostegno economico o, addirittura, ambire al podio nazionale, aggiudicandosi contributi di 70.000€, 60.000€ e 50.000€, previa presentazione di un progetto di restauro o valorizzazione.

Il ponte San Michele

Il municipio di Clusone

Al settimo posto troviamo poi il municipio di Clusone e l’orologio astronomico Fanzago: «Una raccolta voti promossa dallo stesso Comune della Val Seriana, in vista di alcuni interventi di restauro. La fondazione del Palazzo Municipale risale all’anno Mille: nato come residenza dei signori di Clusone, si articola in un piano inferiore scandito da arcate a tutto sesto e da uno superiore caratterizzato dagli stemmi nobiliari ad affresco delle famiglie che si sono succedute nella dominazione del borgo. L’orologio astronomico, realizzato nel 1583 da Pietro Fanzago, “ingegnere” e fonditore di Clusone, è un gioiello della meccanica rinascimentale unico nel suo genere: ruota, infatti, in senso antiorario. Costituito da un quadrante circolare di circa 3 metri di diametro, è composto da corone concentriche e da un disco centrale. Marca non soltanto le 24 ore del giorno, ma anche i mesi, la durata del giorno e della notte, i segni dello zodiaco, le fasi lunari e la durata della lunazione. L’orologio, il cui meccanismo è ancora in gran parte originale, è caricato manualmente ogni giorno e funziona grazie a un ingegnoso complesso di ingranaggi e leve»..